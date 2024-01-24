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Среда, 24 января 2024, 11:52 мск

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В России выросло число случаев заражения суперинфекциями

Все чаще россияне заражаются сразу несколькими инфекциями, что может грозить тяжелыми осложнениями. Пока один вирус ослабляет иммунитет, другой атакует организм, пояснили специалисты.

По данным «ЛабКвест», нынешней зимой у россиян чаще выявляли одновременное заражение гриппом А и риновирусом или аденовирусом, парагриппом второго типа и аденовирусом. Было несколько случаев заражения сразу тремя инфекциями, например, гриппом А, риновирусом и аденовирусом.

Циркуляция нескольких вирусов в России не нова, но в текущем году ситуация осложнилась высокой активностью микоплазменной инфекции и коклюша. С 1 декабря 2023 года по 10 января 2024 года почти у каждого десятого пациента (9%) выявили сразу несколько инфекций. В 29,7% случаев преобладал грипп А.

«Сразу тремя вирусами люди заражаются редко. Это называется «суперинфекция», или «коктейль вирусов». Если иммунная система ослаблена или подавлена, риск суперинфекции растет», – сказала терапевт цифровой клиники Страхового дома ВСК Алина Красикова в беседе с «Известиями».

Инфекционист ФНКЦ ФМБА России Галина Табакина подтвердила, что сочетание вирусов может серьезно усложнить течение болезни. Некоторые инфекции сильно бьют по легким и вызывают ухудшение хронических заболеваний. Поэтому лучше сразу идти к врачу, а не заниматься самолечением.

Осенью 2023 года вирусологи предупредили о риске вирусной тридемии на фоне циркуляции новых типов коронавируса, грипп и респираторных вирусов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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