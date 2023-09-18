Россиян предупредили об угрозе тридемии

Вирусологи прогнозируют приход вирусной тридемии в Россию в этом осенне-зимнем периоде. Ожидается, что одновременно будут циркулировать новые варианты коронавируса, грипп и респираторные вирусы. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва». По словам специалиста, под угрозой находятся люди, склонные к заболеваниям дыхательных путей.

«В этом году прогнозируется фактически развитие тридемии. Когда будут циркулировать три вируса основных: новые субтипы «омикрона», вирусы гриппа и риносинцитиальный вирус. Они могут быть одновременно, атаковать людей взрослых и детей», – отметил вирусолог.

По его словам, в европейских странах зафиксирован подъем заболеваемости новым субвариантом «омикрона» «пирола» (BA.2.86). Растет количество новых случаев заражения ковидом и в России, указал Викулов.

«Очевидно, что подъем заболеваемости совпадет с приходом вирусов гриппа и активации других респираторных вирусов. Соответственно, может быть сочетание инфекций, и это может угрожать группам риска по респираторным инфекциям», – предупредил вирусолог.

Викулов рекомендует вакцинироваться от гриппа и иметь при себе средства индивидуальной защиты. «В местах скопления людей, где уже сейчас потенциально могут быть заболевшие, иметь индивидуальные средства защиты в виде чистых масок и местных антисептиков – я не против, только за. Нужно правильно надевать, носить и правильно снимать маски, антисептиками нужно правильно пользоваться. Во всем нужно видеть меру», – сказал вирусолог.

Ранее сегодня Роспотребнадзор заявил о большей заразности нового штамма коронавируса «пирола», который имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикроном».

Москва, Наталья Петрова

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