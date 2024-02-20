Заболеваемость Covid-19 продолжила расти в 42 регионах РФ

Показатель заболеваемости коронавирусом в России вырос до 19,3, число новых пациентов увеличилось в 42 регионах страны за неделю. Количество победивших Covid-19 россиян за тот же период достигло 27 469 человек, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По данным специалистов, на каждые 100 тыс. населения России заболели 19,3 человека, что на 2,6% больше показателя предыдущей недели. Заболеваемость выросла в 42 регионах, при этом, в 10 регионах новых пациентов больше, чем в среднем по стране.

С 12 по 18 февраля стационары пополнились на 3 215 пациентов с подтвержденным Covid-19. Число госпитализаций увеличилось на 1,2% за неделю. Показатель поднялся в 35 субъектах РФ, а в 12 – более, чем в среднем по России.

В то же время количество победивших вирус составило 27 469 человек, или на 11,4% больше, чем неделей ранее.

Подтверждены 106 летальных исходов.

В начале февраля заболеваемость коронавирусом снова начала расти после двух недель снижения – на 7,2% за семидневку.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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