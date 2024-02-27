Число заболевших Covid-19 и отправленных в стационары упало за неделю

Число отправленных в стационары россиян с подтвержденным Covid-19 снизилось в стране на 7,6% за неделю. Заболеваемость также уменьшилась в большинстве регионов, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

С 19 по 25 февраля показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 17,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 8,7%. Специалисты отметили рост заболеваемости лишь в 29 регионах РФ. В шести из них прирост заболевших оказался выше, чем в среднем по стране. В Москве выявили 6750 новых случаев, Санкт-Петербурге – 3505, Самарской области – 1464, в остальных регионах – менее тысячи случаев за неделю.

Врачи отправили в стационары 2970 человек, и общее число госпитализаций снизилось на 7,6% неделя к неделе. Показатель вырос в 27 субъектах страны, а в 13 областях – превысил средний уровень по России.

Еще 26 930 россиян сумели победить коронавирус, но их число оказалось на 2% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Подтверждена смерть 65 человек с Covid-19.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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