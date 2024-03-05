Госпитализации с Covid-19 участились в 56 регионах РФ

Врачи отправили в стационары 3501 человека с подтвержденным Covid-19 за минувшую неделю. Число регионов, где этот показатель вырос, удвоилось, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Количество госпитализаций увеличилось на 17,9%. Число больных, которым потребовалось лечение в стационаре, выросло в 56 регионах РФ, а в 18 областях – более, чем в среднем по стране.

С 26 февраля по 3 марта специалисты подтвердили Covid-19 у 25 835 россиян. В Москве выявили 6286 новых больных, Петербурге – 2690, Самарской области – 1332, Краснодарском крае – 984, Воронежской области – 727.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 18,0, что на 2,1% выше уровня предыдущей семидневки. Заболеваемость увеличилась в 53 регионах, в том числе в 12 – выше среднего уровня.

За неделю выздоровели 26 961 человек. Подтверждена смерть 70 больных с коронавирусом.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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