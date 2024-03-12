Заболеваемость Covid-19 в России упала на 11%

Число новых больных Covid-19 в России снизилось на 11,6% за неделю. Специалисты отметили увеличение прироста новых случаев в 28 регионах, хотя неделю назад показатель рос в 53 субъектах, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

С 4 по 10 марта доля заразившихся Covid-19 на каждые 100 тыс. населения России составила 15,9, что на 11,6% меньше уровня минувшей семидневки. Антилидерами по приросту больных стали Москва (+4686), Санкт-Петербург (+2611), Самарская область (+1625). В остальных субъектах специалисты подтвердили менее тысячи новых случаев.

Увеличение заболеваемости продолжилось в 28 регионах РФ, в том числе в 14 регионах жители заражались чаще, чем в среднем по стране.

За тот же период врачи отправили в стационары 2735 человек с подтвержденным коронавирусом. Показатель упал на 21,9% по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализаций выросло в 25 субъектах, а в 15 – выше среднего уровня по стране.

Еще 25 329 россиян победили коронавирус, это на 6,1% меньше, чем неделю назад.

Умерли за неделю 65 человек.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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