Попова предупредила об осенней волне заражения Covid-19

Роспотребнадзор ожидает осенью новую волну заболеваемости коронавирусом, сообщила глава ведомства Анна Попова. Россияне рискуют заразиться, в том числе, новым вариантом инфекции, который уже зарегистрировали в стране.

«Очередной подъем заболеваемости мы ожидаем в начале осени», – сказала чиновница в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ.

Попова подчеркнула, что коронавирус уже стал сезонным заболеванием. Covid-19 не несет особых рисков для россиян, кроме случаев заражения новыми штаммами. Каждый новый подвид вируса становится неожиданностью для иммунитета, поэтому важно заранее позаботиться о здоровье, чтобы не заразиться.

«В силу того, что каждый следующий геновариант вируса умеет обходить иммунитет, сформированный предыдущими вирусами, этот показатель трудно исчисляем. Поэтому сегодня есть опасность подхватить новый вариант коронавируса, тот от которого у нас пока еще нет защиты», – предупредила глава Роспотребнадзора.

Ведомство подтвердил случаи заражения вариантом коронавируса FLiRT в России. Но этих случаев не так много, омикрон остается доминирующим штаммом. Минздрав заверил, что почти у всех граждан сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции. На начало июня в России зарегистрировано 82 799 активных случаев Covid-19.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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