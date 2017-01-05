Ле Пен разберётся с Киевом, когда станет президентом / Пока не до Украины

Публикации за 05.01.17

Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен не собиралась и не собирается приезжать на Украину.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», после заявлений о статусе российского Крыма, сделанных политиком накануне, служба безопасности Украины заявила о намерении запретить Ле Пен въезд в страну.

Однако, как оказалось, лидер французской партии «Народный фронт» не собиралась посещать «негостеприимное» государство: «У Марин Ле Пен не было намерений посетить Украину. Данный вопрос будет решен по дипломатическим каналам, когда она станет президентом Франции», – цитирует Reuters пресс-секретаря Ле Пен.

Напомним, Ле Пен заявила, что Крым перешел под юрисдикцию России законным путем. По ее словам, нет оснований ставить под сомнение проведенный в 2014 году референдум. Она также настаивает на необходимости стратегического сотрудничества между Францией и Россией в борьбе против терроризма.

Париж, Анастасия Зук

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