Скифское золото должно вернуться в Крым: начался процесс по оспариванию вердикта суда Амстердама

Публикации за 10.01.17

Юристы, представлявшие интересы крымских музеев в суде Амстердама, приступили к подготовке апелляции.

Как уже сообщал «Новый День», выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» вывезли в Амстердам в начале февраля 2014 года – до событий, за которыми последовало возвращение Крыма в состав России. Экспонаты выставки уникальны и представляют собой коллекцию скифского золота – около двух тысяч артефактов, застрахованных на сумму более 1,5 млн евро. Коллекция содержит археологические находки из пяти музеев, в том числе четырех крымских.

После проведения референдума в Крыму, музей Алларда Пирсона в Нидерландах, где выставлялось золото, решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. 14 декабря Окружной суд Амстердама постановил отдать коллекцию Украине.

В Крыму заявили, что Нидерланды создали опасный прецедент: это угрожает практике музеев передавать какие-либо предметы во временное пользование музеям в других странах. Впрочем, суд Амстердама допустил возможность иного вердикта со стороны апелляционной инстанции, в связи с чем приостановил исполнение своего решения.

На подготовку апелляции в Верховный суд Нидерландов у адвокатов крымской стороны есть 3 месяца. Юристы планируют представить аргументированные возражения на вердикт первой инстанции, новые доводы и доказательства.

Адвокаты подчеркивают: суд Амстердама решил вернуть золото Украине лишь на том основании, что коллекция вывозилась с территории данного государства. Вопрос о том, кому принадлежит коллекция, даже не поднимался.

Симферополь, Платон Ефимчук

Симферополь. Другие новости 10.01.17

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