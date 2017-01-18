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Крым

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Публикации за 18.01.17

В Европе требуют вернуть скифское золото в Крым

В Европе требуют вернуть скифское золото в Крым

Ряд общественных организаций Голландии, Бельгии и Германии намерены обратиться в суд Амстердама с петицией «Return Scythian gold to Crimea!» («Вернем скифское золото в Крым!»).

Как уже сообщал , выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» вывезли в Амстердам в начале февраля 2014 года – до событий, за которыми последовало возвращение Крыма в состав России. Экспонаты выставки уникальны и представляют собой коллекцию скифского золота – около двух тысяч артефактов, застрахованных на сумму более 1,5 млн евро. Коллекция содержит археологические находки из пяти музеев, в том числе четырех крымских.

После проведения референдума в Крыму, музей Алларда Пирсона в Нидерландах, где выставлялось золото, решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. 14 декабря Окружной суд Амстердама постановил отдать коллекцию Украине.

Авторы петиции отмечают: «Нет никаких правовых, культурных или исторических оснований для перемещения коллекции на территорию континентальной Украины. Предметы принадлежат Крыму, на территории которого они были найдены, свидетельством истории и культуры которого они являются, и где они составляют неотъемлемые части коллекций, которые в течение многих лет с любовью собирали преданные своему делу археологи».

В петиции подчеркивается, что решение Амстердамского суда находится в прямом противоречии с Конвенцией ЮНЕСКО от 14 ноября 1970 года, подписанной большинством государств, включая Нидерланды: «Согласно подписанному соглашению стороны должны соблюдать «Конвенцию о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности» (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций с иностранными государствами, ЮНЕСКО). Народ Крыма имеет право на свою историю и на хранение своих культурных и исторических ценностей на своей земле вне зависимости от государственности. Решение суда Амстердама напрямую нарушает нравственно-этические нормы международного культурного права».

Особо отмечается, что коллекция, опечатанная в Амстердаме и являющаяся предметом политического спора, никогда не покидала пределы полуострова и содержит наиболее важные сакральные артефакты с точки зрения духовного мира Крыма.

Составители петиции надеются, что, «несмотря на пустые политические разногласия, коллекция, имеющая прямое и первоочередное отношение к полуострову, вернётся домой и это послужит началом перемирия в конфликте братских народов».

Петиция, составленная на трёх языках, выполнена в(сбор подписей в Интернете уже начался) и (ее можно распечатать, подписать и отправить по указанному адресу).

Симферополь, Платон Ефимчук

Симферополь. Другие новости 18.01.17

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