Как вернуть скифское золото? Крымчане должны заявить права на собственное культурное наследие

Публикации за 25.01.17

Крымский народ должен заявить права на собственное культурное наследие. Это может стать серьезным аргументом в борьбе за скифское золота, считает постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Как уже сообщал «Новый День», выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» вывезли в Амстердам в начале февраля 2014 года – до событий, за которыми последовало возвращение Крыма в состав России. Экспонаты выставки уникальны и представляют собой коллекцию скифского золота – около двух тысяч артефактов, застрахованных на сумму более 1,5 млн евро. Коллекция содержит археологические находки из пяти музеев, в том числе четырех крымских.

После проведения референдума в Крыму, музей Алларда Пирсона в Нидерландах, где выставлялось золото, решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. 14 декабря Окружной суд Амстердама постановил отдать коллекцию Украине. Российская сторона начала процесс по подготовке апелляции, а представители крымских музеев заявили, что Нидерланды создали опасный прецедент: это угрожает практике передавать какие-либо предметы во временное пользование музеям в других странах. «Нам нужно говорить не только о межмузейном обмене, но и праве крымского народа на собственное культурное наследие. Есть целый ряд международных конвенций на эту тему. Этот аргумент, этот фактор вообще еще в правовом поле не задействован, а он очень мощный», – считает Мурадов.

По мнению специалистов, данный аргумент, действительно, может сыграть большую роль при разбирательстве в Верховном суде Нидерландов: суд Амстердама решил вернуть золото Украине лишь на том основании, что коллекция вывозилась с территории данного государства, а вопрос о том, кому принадлежит коллекция, даже не поднимался.

Напомним, поддержать требование вернуть скифское золото в Крым намерены общественные организации Голландии, Бельгии и Германии: их представители начали сбор подписей под соответствующей петицией, которую передадут в суд.

Симферополь, Платон Ефимчук

Симферополь. Другие новости 25.01.17

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