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Крым

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Публикации за 12.01.17

Бывший крымский министр выйдет на работу в Севастополе в понедельник

Бывший крымский министр выйдет на работу в Севастополе в понедельник

Валентинов Демидов займёт должность директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Севастополя.

Как передает корреспондент агентства , экс-министр экономического развития Крыма приступит к своим обязанностям в роли главы департамента 16 января.

Отметим, что о переходе Демидова на работу в правительство Севастополя стало известно в начале декабря прошлого года.

Между тем, официально не подтверждалось, какое именно место в севастопольской администрации займёт Демидов. Сам же чиновник заявлял, что переходит на равнозначную должность.

Как сообщал , в Крыму уже нашли замену уволившемуся министру.

Возглавил ведомство заместитель генерального директора госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» Андрей Мельников.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 12.01.17

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