Бывший крымский министр выйдет на работу в Севастополе в понедельник

Валентинов Демидов займёт должность директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Севастополя.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», экс-министр экономического развития Крыма приступит к своим обязанностям в роли главы департамента 16 января.
Отметим, что о переходе Демидова на работу в правительство Севастополя стало известно в начале декабря прошлого года.
Между тем, официально не подтверждалось, какое именно место в севастопольской администрации займёт Демидов. Сам же чиновник заявлял, что переходит на равнозначную должность.
Как сообщал «Новый День», в Крыму уже нашли замену уволившемуся министру.
Возглавил ведомство заместитель генерального директора госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» Андрей Мельников.
Севастополь, Анастасия Зук
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