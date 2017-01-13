«Экоград» доигрался? В Симферополе нашли замену МУПу-«дворнику»

Публикации за 13.01.17

Повышение тарифов на вывоз мусора в Симферополе оказалось самодеятельностью директора МУП «Экоград». Эта инициатива, похоже, поставила точку в деятельности муниципального предприятия.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 января закрыт полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в Симферопольском пригороде Каменка. Теперь МУП «Экоград» транспортирует мусор из столицы Крыма и складирует на полигоне твердых коммунальных отходов в селе Тургенево Белогорского района через фирму ООО «Инсайт – 2007». Информация об этом появилась на сайте МУП «Экоград» в виде приказа директора предприятия Александра Матвейчука.

Администрация города и управляющие компании, которые должны включить плату за вывоз мусора в квартплату и получить согласие жильцов на изменение тарифов, узнали о повышении тарифов оттуда же. Выяснилось, что таких полномочий Матвейчуку никто не давал. Кстати, муниципальное предприятие, по закону, должно выбирать поставщиков услуг по конкурсу. Никаких конкурсных процедур объявлено не было, каким образом были выбраны Тургеневский полигон и «Инсайт-2007» – неизвестно.

Учредителями ООО «Инсайт-2007» являются три частных лица и ООО «Гафса» из города Стрый Львовской области. А Тургеневский полигон ТКО представляет из себя выработанный карьер по добыче пильных известняков. По данным главы АНО «ЖКХ-контроль» Анатолия Петрова, яма, в которую сбрасывают мусор, во всех кадастровых документах по-прежнему числится карьером. Уладить все противоречия должно было минэкологии Крыма, но целевое назначение земли не менялось. Обо всех этих нарушениях уже поставлена в известность прокуратура.

Но к работе «Экограда» есть много других вопросов: горожане возмущаются санитарным состоянием Симферополя, специалисты – нерациональным использованием многочисленной техники, купленной и подаренной МУП, результатами его финансовой деятельности.

Похоже, что запас любви к «Экограду» исчерпала и администрация города: в последний рабочий день минувшего года было принято решение о создании муниципального бюджетного учреждения «Город». Целью деятельности МБУ «является оказание услуг и выполнение работ по обеспечению надлежащего санитарного состояния, благоустройства, содержания объектов инфраструктуры муниципального образования городской округ Симферополь», сказано в постановлении.

Финансироваться «Город» будет из городского бюджета и за счет доходов от своей деятельности. МБУ сможет выполнять платные услуги для граждан и юрлиц. В приложении к решению дан перечень техники, которая передается «Городу». Список, кроме мебели и компьютеров, сварочных аппаратов, генераторов и кресла директора, содержит 67 автомобилей: от Волги-31 и Дэу Нубира до ГАЗов, Камазов и снегопогрузчиков (2015 года выпуска). Новое предприятие создано в виде МБУ, скорее всего, для того, чтобы оно имело возможность выбирать подрядчиков и партнеров, минуя обязательные для МУП конкурсы.

Впрочем, не исключен вариант, что сотрудники «Экограда» в полном составе, включая руководство, перейдут в МБУ «Город», а чиновники отчитаются, что расформировали МУП, не справившийся со своими обязанностями.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 13.01.17

На Камчатке возбуждено уголовное дело после смерти мужчины, не дождавшегося скорой из-за автохамов. Следователи оценят действия и хулиганов, и медиков. / Госпогранслужба Украины: в Россию перестали пускать безденежных украинцев. Пользователи соцсетей: вы сами и виноваты. / СМИ: Рунет скопируют на случай глобального отключения. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»