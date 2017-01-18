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Публикации за 18.01.17

Симферопольская администрация объявила о закрытии «Экограда»

Симферопольская администрация объявила о закрытии «Экограда»

Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев предупредил: не платите «Экограду» наперед, он проработает недолго.

Как передает корреспондент агентства , встречаясь с представителями общественности, Бахарев сообщил, что МУП «Экоград» пока еще вывозит твердые коммунальные отходы из города, но проработает недолго – около полугода.

Директор муниципального унитарного предприятия Симферополя «Экоград» Александр Матвечук был уволен 13 января, предположительно за превышение полномочий.

Как уже сообщал , он без согласования с уполномоченным органами своим приказом по предприятию поднял тарифы на вывоз мусора. Кроме того, горожане недовольны качеством уборки города, которую осуществляет МУП.

Симферопольская администрация уже приняла решение о замене – создании муниципального бюджетного учреждения «Город». Целью деятельности МБУ «является оказание услуг и выполнение работ по обеспечению надлежащего санитарного состояния, благоустройства, содержания объектов инфраструктуры муниципального образования городской округ Симферополь», сказано в постановлении.

Этим же распоряжением «Городу» передали имущество: мебель, компьютеры, сварочные аппараты, 67 единиц техники, включая Камазы и снегопогрузчики (2015 года выпуска). Новое предприятие будет располагаться на Набережной, 65 (территория бывшего «Госвета»). Оно создано в виде МБУ, скорее всего, для того, чтобы иметь возможность выбирать подрядчиков и партнеров, минуя обязательные для МУП конкурсы.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 18.01.17

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