Опять соврамши? Администрация Симферополя запуталась в мусоре и собственных решениях

Публикации за 13.02.17

Симферопольцы в недоумении: МУП «Экоград», «кончину» которого менее месяца назад официально предрек глава города Геннадий Бахарев, не только продолжает работать, но и расширяет полномочия. То ли позиция мэрии Симферополя по отношению к МУП «Экоград» радикально поменялась, то ли кто-то из подчиненных «подставляет» главу администрации Геннадия Бахарева.

Как уже сообщал «Новый День», 30 декабря 2016 года было принято решение о создании муниципального бюджетного учреждения «Город» – для «оказания услуг и выполнения работ по обеспечению надлежащего санитарного состояния, благоустройства, содержания объектов инфраструктуры муниципального образования городской округ Симферополь». Приложением к постановлению администрации стал обширный перечень техники, которая передается «Городу».

13 января директор МУП «Экоград» Александр Матвейчук был уволен за ненадлежащую организацию уборки Симферополя от снега. Кроме того, его обвинили в самоуправстве: приказом по предприятию он повысил тарифы на вывоз мусора для всех горожан, не имея на то никаких полномочий.

18 января глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев предупредил: не платите «Экограду» наперед, он проработает недолго.

7 февраля опять заговорили о проблеме несвоевременного вывоза мусора. Городской коммунхоз объяснил: половина мусоровозов «Экограда» не работают из-за поломок.

В качестве иллюстрации этого факта на сайте горадминистрации стала появляться ежедневная сводка работ по благоустройству и санитарной очистке городского округа – с перечнем убранных в последние сутки улиц и информацией о количестве работающей в городе техники.

13 февраля тон резко сменился: «специализированными организациями своевременно принимались необходимые меры…». Или: «специализированной организацией МУП «Экоград» заключались договора на вывоз ТКО. Данные рейды с привлечением специалистов МУП «Экоград» будут проводиться на постоянной основе».

Симферопольцы удивились: а как же предупреждение Бахарева не заключать договоры? Кому верить?

В департамент городского хозяйства РИА «Новый День» заявили: «Экоград» работает – по новым тарифам».

На сайте «Экограда» – пустота в разделе «О нас», никакой информации о руководстве предприятия. Зато есть два постановления о тарифах на вывоз ТКО – подписанное Геннадием Бахаревым (там определяется предельная рентабельность услуг по сбору и транспортировке ТКО) и опять же – приказ по предприятию, теперь уже и.о. директора МУП «Экоград» Балагуры О.И. с тарифами. Оба документа датированы 31 января и легализуют то, за что был уволен Матвейчук.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 13.02.17

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