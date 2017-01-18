Налоговики вывели из «тени» половину нелегальных мини-отелей Крыма, за остальными «придут» в текущем году

Публикации за 18.01.17

Крымским налоговикам в 2016 году удалось вывести из «тени» порядка половины мини-отелей, сдающих жилье в наем без разрешительных документов и регистрации.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», всего в республике, по оценке главы УФНС по Крыму Романа Наздрачева, насчитывается от 35 до 50 тысяч физлиц и юрлиц, сдающих жилье.

«Нам удалось поставить на учет до 20 тысяч – это те граждане, которые задекларировали доходы от сдачи жилья в наем. Что касается крупного бизнеса – гостиниц, то большая часть из них является добросовестными налогоплательщиками», – рассказал Роман Наздрачев.

В 2017 году налоговики рассчитывают вывести из «тени» еще порядка 30% – 40% сдающих таким образом жилье в наем крымчан. Для этого в УФНС планируют собирать необходимую информацию по объектам размещения, в том числе прибегая к фото и видеосъемке, для того чтобы «подтвердить факт неуплаты налогов».

По мнению Романа Наздрачева, помощь налоговикам окажут и сами крымчане, которые будут жаловаться на своих соседей и знакомых, сдающих жилье, но все еще не стоящих на учете.

«Я думаю, что этот год даст сильный импульс. Поскольку большая часть добросовестных налогоплательщиков говорят: почему я должен платить, а мой сосед, который занимается аналогичной деятельностью, не должен платить? То есть здесь, я думаю, чувство долга и коллективизма в 2017 году сработает», – отметил глава крымского УФНС.

При этом Наздрачев предостерег крымчан от заключения сделок с так называемыми «черными риелторами», отнеся их к категории «сложных налогоплательщиков», работа по которым проводится совместно с правоохранительными органами.

«Согласен, что большая часть «черных риелторов» не декларирует доходы. Но если люди с такими общаются, то у них есть риск нарваться на «липовую» недвижимость, у которой могут быть несколько собственников», – пояснил Наздрачев.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.01.17

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