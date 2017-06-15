В Крыму посчитают частников, сдающих жилье

В Крыму собираются ввести реестр средств размещения, расположенных в частном секторе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшее время в правительстве Крыма будет создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами индивидуальных средств размещения. Возглавит группу вице-премьер, руководитель аппарата Совмина Крыма Лариса Опанасюк, в нее войдут представители министерства курортов и туризма Крыма, налоговой службы и др.

В частности, планируются, что, благодаря работе группы, на полуострове отельеров-частников выведут из «тени», а также будет введена патентная система для крымчан. «Два года мы добиваемся того, чтобы была введена патентная система, чтобы люди, которые работают в этом бизнесе, индивидуалы, могли выйти из тени. Но об этом пока только говорят. Наши предложения упираются в позицию Минфина России, который считает, что наши предложения не эффективны, хотя, на наш взгляд, это пополнит бюджет», – цитируют РИА Новости слова министра курортов и туризма республики Сергея Стрельбицкого. Отметим, по приблизительным данным, на полуострове в теневом секторе продолжают работать не менее 20 тысяч мини-отелей. Среди частников есть те, кто сдает летом виллы, квартиры, дачи и даже переоборудованные гаражи.

https://newdaynews.ru/crimea/591505.html

Симферополь, Анастасия Зук

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