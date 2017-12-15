В Совфеде РФ решили взяться за частников, сдающих жилье: первыми будут крымчане и кубанцы

В Совете федерации предлагают собрать налоги с частного сектора в курортных регионах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предварительным подсчетам, в Крыму и Краснодарском крае в частном сдаются около 100-150 тысяч комнат, квартир и домов. При этом, например, в Ялте до 50% отдыхающих останавливаются у частников, а муниципалитеты не получают никаких средств с этого бизнеса.

В Совфеде подготовили предложения по введению усиленного контроля за арендой частного жилья. Ожидается, что в случае принятия данных требований будут установлены критерии, отличающие коллективные средства размещения от сдаваемого в наем жилья, а также будут внесены изменения в Налоговый кодекс. В другом случае предлагается внедрить патентную систему налогообложения на физических лиц.

«Сейчас возможность купить патент существует только для индивидуальных предпринимателей, вместе с Минфином в рабочем порядке мы обсуждаем вариант ее расширения для физических лиц и только для этого вида деятельности»,– цитирует «Коммерсант» члена комитета Совета федерации по социальной политике Игоря Фомина. По его словам, рекомендации верхней палаты парламента будут отправлены вице-премьеру РФ Виталию Мутко, курирующему сферу туризма, в Минкультуры, Минфина и Ростуризма. В случае одобрения определять стоимость налогового патента от сдачи жилья предлагают региональным властям.

Эксперты отмечают, что сегодня очень сложно оценить, сколько номеров сдают частники в курортных регионах: в Краснодарском крае сейчас работают около 4 тысяч объектов размещения, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, из них 1 тысяча имеет более 50 номеров и 3 тысячи – менее этого показателя. При этом до 100 тысяч номеров сдаются в частном порядке и информация о них не представлена в системах бронирования. Аналогичная ситуация и в Крыму: на 600 отелей с емкостью более 50 номеров и менее 2 тысяч комнат приходится 30-50 тысяч частных квартир и домов.

По словам главы правового департамента HEADS Consulting Дианы Маклозян, сейчас физлица могут легализовать полученный от сдачи недвижимости доход – 13% налог на доходы – самостоятельно. Для этого нужно всего лишь обраться в налоговую инспекцию. Маклозян считает патентную систему эффективной, но указывает на то, что налоговики по закону не могут запрашивать информацию о счетах физлиц. «А без этого практически невозможно проконтролировать поступление средств»,– уточняет эксперт.

В Совфеде подчеркивают, что необходимость законодательно разделить частный сектор и коллективные средства размещения, обусловлена тем, что в курортных регионах без регистрации и сертификации работают полноценные отели. При этом, как именно будет выглядеть разграничение, пока еще неизвестно: речь может идти о площади, наличии услуг питания и т. д.

Еще одно предложение сенаторов – создание реестра сайтов бронирования отелей, куда будут включены и частные отели. При этом данная идея может быть реализована в заявительном порядке: чтобы отель был размещен на сайте необходимо предоставить информацию о его существовании в Ростуризм и ФНС.

Как сообщал «Новый День», крымские власти намерены создать реестр средств размещения, расположенных в частном секторе, и ввести патентную систему для крымчан. Между тем, на полуострове в теневом секторе продолжают тысячи «серых» мини-отелей. Среди частников есть те, кто сдает летом виллы, квартиры, дачи и даже переоборудованные гаражи. Так, после проверок компетентных служб в 2016 году на учет в налоговую службу встали около 20 тысяч крымчан, которые задекларировали доходы от сдачи жилья в наем. В 2017 году налоговики рассчитывали вывести из «тени» еще порядка 30% – 40% сдающих таким образом жилье в наем.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 15.12.17

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