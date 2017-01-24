«НАТО не пройдет! Описаются по дороге со смеху﻿…» В Крыму оценили технологии дорожного ремонта (ВИДЕО, СКРИН)

Публикации за 24.01.17

В Симферополе приступили к «активному» ямочному ремонту: дорожники сушат лужи метлой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после того как недавно отремонтированное дорожное покрытие исчезло вместе со снегом, симферопольцы начали пристально следить за работой дорожников. Однако «слежка» результатов не даёт – на глазах у изумленной публики коммунальщики продолжают укладывать асфальт прямо в лужи, предварительно осушенные метлой. Такие методы удивляют крымчан и заставляют задуматься: «продержится ли асфальт до весны». Дорожники дают оптимистические прогнозы: «Доживёт до лета».

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В Службе автодорог Крыма РИА «Новый День» сообщили, что данный участок дороги по улице Севастопольской находится в ведении городских властей. В департаменте городского хозяйства комментировать ситуацию наотрез отказались.

Тем временем, в социальные сетях крымчане не скупятся на комментарии и отмечают, что у полуострова появилась новая мощь, которая способна их защитить даже от военного вторжения: «НАТО не пройдет! Описаются по дороге со смеху﻿». Другие же призывают жителей полуострова не отчаиваться: «Вообще-то в РФ везде так ремонтируют. Через полгода опять ремонтируют… и опять... и снова через полгода… Так надо!﻿».

Отметим, что в январе власти Симферополя представили интерактивную карту дорожных ям, на которой жителям города предложили фиксировать повреждения дорожного покрытия. За две недели симферопольцы уже успели отметить более 220 дорожных дыр, большинство из которых появились на дорожном покрытии, отремонтированном в прошлом году.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 24.01.17

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