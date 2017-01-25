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Крым

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Публикации за 25.01.17

Правительство Крыма раскритиковало качество дорожных работ в Симферополе: сделанное от нетронутого не отличишь

Правительство Крыма раскритиковало качество дорожных работ в Симферополе: сделанное от нетронутого не отличишь

Правительство Крыма предъявило серьезные претензии администрации Симферополя: качество ремонта дорог не выдерживает никакой критики.

Как передает корреспондент РИА , на 2017 год город заключил два муниципальных контракта на общую сумму 300 млн рублей. По итогам мониторинга, проводившегося с 17 по 24 января, сделан вывод, что подрядчики не соблюдают ни сроки ремонта, ни технологии. Так, ремонт улицы Севастопольской должен был завершиться 19 января, но на сегодняшний день сделано только 50%. Улица Павленко отремонтирована на 30%. К большинству улиц, включенных в план, даже не приступали.

При этом, по виду отремонтированные участки практически не отличаются от неотремонтированных, заявили в правительстве, подкрепив заявления фотоматериалами. «Мы не приняли ряд дорог, потому что нас не устроило качество работ, но они в несколько раз лучше чем те, что приняли в Симферополе!» – возмутились увиденным чиновники Ялты.

Кроме того, оказалось, что наиболее разбитые улицы крымской столицы, например, Белы Куна, в программу 2017 года вообще не вошли.

О ситуации в Симферополе сообщат главе Крыма Сергею Аксенову для принятия управленческих решений.

Напомним, накануне в Интернете появилось очередное видео, демонстрирующее технологии ремонта дорог в столице РК. «НАТО не пройдет! Описаются по дороге от смеха», – прокомментировали ролик крымчане.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 25.01.17

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