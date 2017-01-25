Правительство Крыма раскритиковало качество дорожных работ в Симферополе: сделанное от нетронутого не отличишь

Публикации за 25.01.17

Правительство Крыма предъявило серьезные претензии администрации Симферополя: качество ремонта дорог не выдерживает никакой критики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 2017 год город заключил два муниципальных контракта на общую сумму 300 млн рублей. По итогам мониторинга, проводившегося с 17 по 24 января, сделан вывод, что подрядчики не соблюдают ни сроки ремонта, ни технологии. Так, ремонт улицы Севастопольской должен был завершиться 19 января, но на сегодняшний день сделано только 50%. Улица Павленко отремонтирована на 30%. К большинству улиц, включенных в план, даже не приступали.

При этом, по виду отремонтированные участки практически не отличаются от неотремонтированных, заявили в правительстве, подкрепив заявления фотоматериалами. «Мы не приняли ряд дорог, потому что нас не устроило качество работ, но они в несколько раз лучше чем те, что приняли в Симферополе!» – возмутились увиденным чиновники Ялты.

Кроме того, оказалось, что наиболее разбитые улицы крымской столицы, например, Белы Куна, в программу 2017 года вообще не вошли.

О ситуации в Симферополе сообщат главе Крыма Сергею Аксенову для принятия управленческих решений.

Напомним, накануне в Интернете появилось очередное видео, демонстрирующее технологии ремонта дорог в столице РК. «НАТО не пройдет! Описаются по дороге от смеха», – прокомментировали ролик крымчане.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 25.01.17

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