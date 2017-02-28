Сложный процедурный вопрос: симферопольским дорогам «не светит» ямочный ремонт до мая

Публикации за 28.02.17

Минимум два месяца уйдёт на согласование администрацией Симферополя финансовых и организационных вопросов, прежде чем дорожники приступят к засыпке ям, образовавшихся после долгой и снежной зимы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в мэрии настаивают – всё согласно законодательству.

Как сообщается, 90% дорог крымской столицы в ямах и трещинах. При этом 8 млн рублей, заложенные на ямочный ремонт, уже закончились, администрация города готова выделить на эти нужды только 800 тыс рублей, хотя сами чиновники признают – это мизер и призывают горожан ждать начала мая.

По словам Демина, 14 миллионов рублей имеются, но конкурсные процедуры по их освоению планируется закончить только к концу апреля.

«Сейчас мы можем добавить 800 тысяч. Но это мизер. У нас 90 тысяч квадратных метров разрушенного покрытия. У нас есть деньги, которые мы выделили из бюджета города, но учитывая, что мы работаем по 44-ФЗ, есть процедура. Так что вернемся к ремонту дорог в начале мая», – цитируют РИА «Новости» главу администрации Симферополя Геннадия Бахарева.

Между тем, городские власти анонсируют нанесение дорожной разметки, на восстановление которой планируют потратить 15 млн рублей.

Напомним, ранее правительство Крыма предъявило серьезные претензии администрации Симферополя. Качество ремонта дорог не выдерживает никакой критики: сделанное от нетронутого не отличишь.

В свою очередь в январе власти крымской столицы представили интерактивную карту дорожных ям, на которой жителям города предложили фиксировать повреждения дорожного покрытия.

За две недели симферопольцы отметили более 220 дорожных дыр, большинство из которых появились на дорожном покрытии, отремонтированном в прошлом году.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 28.02.17

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