Новосельская: плохое состояние галереи Айвазовского связано с нежеланием властей Феодосии ее отдать

Публикации за 27.01.17

Объективно плохое состояние галереи им. Айвазовского связано с нежеланием властей Феодосии передать объект в республиканское подчинение. Из-за муниципального статуса фактически разрушена могила мариниста. Об этом заявила министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 200-летию художника обещают отремонтировать фасад галереи Айвазовского, подлатать крышу и решить проблему с подтоплением грунтовыми водами хранилища. На это предусмотрено 32 млн руб.

«К счастью, в программу ФЦП по реставрации галерея попала, – отметила Новосельская. – Но если бы галерея находилась под руководством министерства культуры, то работы продвигались бы в два раза быстрее».

Муниципальный статус, по словам министра, мешает привести в порядок могилу художника на армянском кладбище. И оба объекта находятся в «объективно плохом состоянии», тогда как к 200-летию мариниста это вопрос не столько эстетический, сколько политический. Тем более, что в июле минкультуры планирует масштабную выставку. «Ведем переговоры и с российскими музеями, и с частными коллекционерами о предоставлении работ на выставку», – уточнила министр.

В конце ноября – за 8 месяцев до юбилея – депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко разразился гневным комментарием по поводу состояния галереи Айвазовского: облезлые стены, отсутствие санузлов, вздутые оконные рамы. «Передо мной прямо сейчас стоит выбор: или промолчать, и тогда к юбилею фасад здания побелят, паркет парадно натрут, чтобы принимать почетных гостей. Или публично поднимать этот вопрос, инициировать встречу с министром культуры РФ», – написал Козенко.

В начале 2016 года министерство культуры Крыма заявило о планах объединить музейные учреждения в историко-литературные заповедники. В числе прочего планировалось и административное объединение Феодоссийского музея Древностей, коллектив которого обратился с петицией в администрацию президента РФ о рейдерском захвате, и картинную галерею им. Айвазовского. По мнению Новосельской, в канун 200-летия художника, на юбилей которого в 2017 году съедутся ведущие маринисты мира, такое укрупнение выглядит весьма логичным. Министр даже попросила журналистов помочь подтолкнуть администрацию Феодосии к передаче имущества из муниципальной в республиканскую собственность, особенно в контексте кадровой политики, которую, по словам Новосельской, муниципальные власти ведут по собственному разумению.

Однако власти Феодосии обвинили министра культуры Крыма в некомпетентности, невежестве и провокации. Выражая свою волю духовным завещанием, Айвазовский навсегда закрепил галерею со всеми находящимися в ней картинами, статуями и другими произведениями искусства в полной собственности Феодосии.

Симферополь, Глеб Заскоков

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