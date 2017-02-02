«Вопрос закрыт». Мэрия Феодосии не отдаст галерею Айвазовского / Но ремонтировать ее не на что

Публикации за 02.02.17

Феодосия не отдаст картинную галерею имени Айвазовского министерству культуры РК. Об этом сегодня заявил глава администрации города Станислав Крысин.

Как уже сообщал «Новый День», в начале 2016 года министерство культуры Крыма заявило о планах объединить музейные учреждения в историко-литературные заповедники. В числе прочего планировалось и административное объединение Феодоссийского музея Древностей, коллектив которого обратился с петицией в администрацию президента РФ о рейдерском захвате, и картинную галерею им. Айвазовского. В ответ власти Феодосии обвинили министра культуры Крыма в некомпетентности, невежестве и провокации.

Однако министр от своей идеи не отступила: неделю назад Новосельская заявила, что муниципальный статус мешает привести в порядок и саму галерею, и могилу художника на армянском кладбище. И оба объекта находятся в «объективно плохом состоянии», тогда как к 200-летию мариниста это вопрос не столько эстетический, сколько политический.

Как оказалось, минкульт РК не единственный, кто претендует на галерею Айвазовского – с предложением передать объект на баланс выступила и армянская диаспора Феодосии.

Станислав Крысин сегодня заявил, что вопрос изменения статуса галереи не стоит поднимать вообще: «Как мысль и как идея это имеет право быть, но вопрос нельзя поднимать по одной причине – Айвазовский подготовил завещание, в котором передал все свое имущество городу, и мы от этого будем исходить, нельзя нарушать этот баланс. Этот вопрос закрыт однозначно».

В тоже время, градоначальник признал, что объект необходимо реконструировать и реставрировать. Стоимость работы превышает 200 млн рублей, что составляет 45% городского бюджета.

Феодосия, Лиана Макоба

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