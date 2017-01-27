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Публикации за 27.01.17

Бывший член фракции КПРФ в Госдуме перебрался в Киев и сотрудничает с украинским режимом / И прихватил с собой жену – оперную диву

Бывший член фракции КПРФ в Госдуме перебрался в Киев и сотрудничает с украинским режимом И прихватил с собой жену – оперную диву

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, сбежавший от правосудия на Украину, сотрудничает с правоохранительными органами незалежной, дав «показания» против экс-президента страны Виктора Януковича.

Как передает корреспондент РИА , бывший народный избранник «сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко». Об этом сообщает «Коммерсант»

По информации издания, на допросе Вороненков подтвердил украинским следователям «сведения», которые ранее тамошние правоохранители получили от другого сбежавшего из России экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева.

Информация касается якобы заключенных договоренностей между руководством России и Виктором Януковичем относительно использования российских вооруженных сил.

«Мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева. Во время визита Суркова в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении», – заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко некоторое время назад в эфире одного из украинских телеканалов.

Напомним, в Следственном Комитете подозревали Вороненкова в причастности к хищению здания в центре Москвы и намеревались привлечь его в качестве обвиняемого. Однако ни Госдума, ни Генпрокуратура РФ не одобрили снятие с него депутатской неприкосновенности.

Провалив выборы в Госдуму седьмого созыва, он предпочел вместе с женой Марией Максаковой переехать в соседнюю страну.

По информации «Коммерсанта», Максакова продолжает регулярно посещать Россию, где она выступает в Мариинском театре.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.01.17

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