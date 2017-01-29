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Публикации за 29.01.17

На Украине пропал бывший член комитета Госдумы по безопасности. Вместе с супругой

На Украине пропал бывший член комитета Госдумы по безопасности. Вместе с супругой

Руководство КПРФ не может установить связь со своим однопартийцем Денисом Вороненковым, переехавшим в Киев и якобы давшим украинским властям показания против экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как передаёт корреспондент РИА , тревогу забил член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

«Это очень плохая ситуация», – цитирует РИА Новости Афонина, который особо отметил, что Вороненков состоял в комитете по безопасности Государственной Думы и «уехал в страну, которая враждебна по отношению к РФ».

Молчание Вороненкова пока не позволяет руководству КПРФ сделать однозначные выводы о действиях однопартийца –

«Думаю, что время и возможность опровергнуть появившуюся информацию у Вороненкова были», – рассуждает Афонин, но прежде чем разобраться с ним «с партийной точки зрения», КПРФ ждёт, когда прояснится ситуация с пропавшим членом партии.

Кроме того, член руководства КПРФ считает, что к этому делу должны незамедлительно подключиться «органы государственной власти» РФ.

Между тем, на днях СМИ сообщили, что в Мариинском театре отменили выступление жены Вороненкова – оперной певицы Марии Максаковой.

При этом в театре не пояснили по каким причинам это произошло, и выходила ли с ними на связь сама Максакова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.01.17

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