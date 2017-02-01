Бородулина: Крыму до конца зимы не хватит газа

Публикации за 01.02.17

Министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина заявила, что полуострову до окончания зимы не хватит запасов голубого топлива.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последнее время потребление газа выросло на 30%. Первыми жертвами стали жители поселков Большой Ялты: с 29 по 31 января в 10-градусный мороз, из-за резкого снижения давления газа в Гаспре и Кореизе были остановлены котельные. «Те прогнозы, которые делал в начале декабря «Черноморнефтегаз» по плановому потреблению, не соответствуют тому, что они заявляли в начале года. Причем, изменения потребления газа составляют от 14% до 30%. Того объема, который мы купили, нам не хватит до окончания осенне-зимнего сезона», – заявила Бородулина.

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил: если на полуострове возникнет дефицит газа, то проблема будет решена за счет поставок из Кубани.

Как сообщал «Новый День», в начале декабря в Крым начались поставки газа по новому газопроводу из Краснодарского края.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 01.02.17

В Симферополе жильцы разрушившегося дома остались в мороз без крыши. Администрация тоже «морозится». / Чиновники Крыма массово ослепли: самострои в упор не видят. / Чиновники Симферополя пересядут на маршрутки, если добровольно не решат транспортную проблему. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»