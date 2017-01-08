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Экономика

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Публикации за 08.01.17

В Крым пошел газ с Кубани / Его достаточно, чтобы полностью обеспечить потребление полуострова

В Крым пошел газ с Кубани Его достаточно, чтобы полностью обеспечить потребление полуострова

В Крым сегодня начались поставки газа по новому газопроводу из Краснодарского края. Поставки начаты в рамках пуско-наладочных работ.

«Газ в системе есть. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, «Стройгазмонтаж» введет газопровод в штатный режим работы», – заявил член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер Крыма Михаил Шеремет.

Как сообщает РИА Новости, по словам Шеремета, введенные ранее графики ограничения подачи газа на крупных промышленных предприятиях Крыма уже практически не применяются. Он заверил, что в системе достаточно «голубого топлива», чтобы в полном объеме обеспечить потребление Крыма.

Напомним, старт подаче газа в Крым с территории материковой России был дан 27 декабря. В церемонии участвовал президент РФ Владимир Путин. Он отмечал, что на базе поступающего в Крым газа будут построены в ближайшее время, в 2017-2018 годах, две электростанции мощностью по 470 мегаватт, «которые с лихвой покроют все текущие потребности».

Глава «Черноморнефтегаза» Игорь Шабанов добавил, что основная цель трубопровода – подача топлива на строящиеся электростанции в Симферополе и Севастополе. Объем газа, который будет поставлен туда, – 1,6 миллиарда кубометров.

Общая протяженность газопровода составляет 359 километров, включая двухниточный переход через остров Тузла и Керченский пролив, а также отвод на Симферополь.

Симферополь, Полина Николаева

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