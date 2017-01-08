В Крым пошел газ с Кубани / Его достаточно, чтобы полностью обеспечить потребление полуострова

В Крым сегодня начались поставки газа по новому газопроводу из Краснодарского края. Поставки начаты в рамках пуско-наладочных работ.
«Газ в системе есть. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, «Стройгазмонтаж» введет газопровод в штатный режим работы», – заявил член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер Крыма Михаил Шеремет.
Как сообщает РИА Новости, по словам Шеремета, введенные ранее графики ограничения подачи газа на крупных промышленных предприятиях Крыма уже практически не применяются. Он заверил, что в системе достаточно «голубого топлива», чтобы в полном объеме обеспечить потребление Крыма.
Напомним, старт подаче газа в Крым с территории материковой России был дан 27 декабря. В церемонии участвовал президент РФ Владимир Путин. Он отмечал, что на базе поступающего в Крым газа будут построены в ближайшее время, в 2017-2018 годах, две электростанции мощностью по 470 мегаватт, «которые с лихвой покроют все текущие потребности».
Глава «Черноморнефтегаза» Игорь Шабанов добавил, что основная цель трубопровода – подача топлива на строящиеся электростанции в Симферополе и Севастополе. Объем газа, который будет поставлен туда, – 1,6 миллиарда кубометров.
Общая протяженность газопровода составляет 359 километров, включая двухниточный переход через остров Тузла и Керченский пролив, а также отвод на Симферополь.
Симферополь, Полина Николаева
Симферополь. Другие новости 07.01.17
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