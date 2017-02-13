NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 13.02.17

За месяц Крым получил более 90 млн куб. метров газа

За месяц Крым получил более 90 млн куб. метров газа

В Крым по газопроводу из Краснодарского края с января поступило 90,302 млн кубометров голубого топлива.

Как передает корреспондент РИА , те объемы, которые полуостров получает на сегодняшний день, должны полностью обеспечить потребности крымчан. Между тем, сейчас магистраль работает не на полную мощность: технически она может перекачивать до 2,2 млрд кубометров в год. А в случае если поставку топлива продолжат на уровне января, то за год Крым получит только 1 млрд кубометров газа. Планируется, что поставки топлива увеличатся во второй половине года, к моменту запуска первых блоков Симферопольской и Севастопольской ТЭС. Только после этого Крым станет полностью независим от энергоснабжения со стороны Украины, пишут «Известия».

Как сообщал , в начале месяца в министерстве топлива и энергетики Крыма заявили, что полуострову до окончания зимы может не хватить запасов голубого топлива. В этом году из-за холодов потребление газа выросло на 30%. Первыми жертвами дефицита стали жители поселков Большой Ялты: в конце января в 10-градусный мороз, из-за резкого снижения давления газа в Гаспре и Кореизе были остановлены котельные. Напомним, в декабре в Крым начались поставки газа по новому газопроводу из Краснодарского края.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.02.17

СМИ: в Чонгаре разгромили базу крымскотатарского батальона Ислямова. Всех «аскеров» положили на пол. / Россияне стали меньше жениться. Число разводов не изменилось. / 13 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter