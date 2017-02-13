За месяц Крым получил более 90 млн куб. метров газа

Публикации за 13.02.17

В Крым по газопроводу из Краснодарского края с января поступило 90,302 млн кубометров голубого топлива.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», те объемы, которые полуостров получает на сегодняшний день, должны полностью обеспечить потребности крымчан. Между тем, сейчас магистраль работает не на полную мощность: технически она может перекачивать до 2,2 млрд кубометров в год. А в случае если поставку топлива продолжат на уровне января, то за год Крым получит только 1 млрд кубометров газа. Планируется, что поставки топлива увеличатся во второй половине года, к моменту запуска первых блоков Симферопольской и Севастопольской ТЭС. Только после этого Крым станет полностью независим от энергоснабжения со стороны Украины, пишут «Известия».

Как сообщал «Новый День», в начале месяца в министерстве топлива и энергетики Крыма заявили, что полуострову до окончания зимы может не хватить запасов голубого топлива. В этом году из-за холодов потребление газа выросло на 30%. Первыми жертвами дефицита стали жители поселков Большой Ялты: в конце января в 10-градусный мороз, из-за резкого снижения давления газа в Гаспре и Кореизе были остановлены котельные. Напомним, в декабре в Крым начались поставки газа по новому газопроводу из Краснодарского края.

Симферополь, Анастасия Зук

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