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Крым

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Публикации за 09.02.17

В Крыму московский подрядчик предложил полмиллиона «отступных» за неудовлетворительную работу

В Крыму московский подрядчик предложил полмиллиона «отступных» за неудовлетворительную работу

Прокуратура Крыма возбудила административное дело по факту попытки подкупа работника Службы автодорог Крыма.

Как передает корреспондент РИА , по информации прокуратуры, представитель ООО «Институт «Имидис» предложил и передал заместителю начальника по экономической безопасности Службы автомобильных дорог Крыма взятку за неприменение санкций, полагающихся за ненадлежащее исполнение обязательств по договору на выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния дорожных инженерных сооружений.

За сокрытие недостатков выполненных работ подрядчик предложил 550 тыс руб. Однако чиновник от взятки отказался.

«Действия представителя общества квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ – дача взятки в крупном размере, – отметили в прокуратуре. – В отношении общества, в интересах которого передавалась взятка, прокурор республики возбудил дело об административном правонарушении».

Материалы административного производства направлены мировому судье Киевского судебного района Симферополя.

Отметим, что полное название подрядчика – Научно-проектный институт «Исследование мостов и других инженерных сооружений». Данная организация зарегистрирована в Москве и до недавних пор существовала в форме ЗАО. Однако в 2015 году по требованию управления Федеральной антимонопольной службы по Москве было внесено в реестр недобросовестных подрядчиков. После этого ЗАО прекратило свою деятельность, а по тому же юридическому адресу было зарегистрировано ООО Институт «Имидис».

Напомним, прежний начальник государственного учреждения «Служба автодорог Крыма» Василий Савченко , выделенных региону в рамках государственной программы. После того как его освободили от должности, в учреждении поменялся ещё ряд руководителей.

Предпоследний чиновник – Игорь Кравченко, который занимал этот пост, ушёл в отставку «по собственному желанию» в январе этого года.

«Добровольный» уход Кравченко совпал по времени с развернувшимся в социальных сетях скандалом вокруг новогоднего отдыха теперь уже бывшего чиновника со своей невестой

Новым директором службы в середине января стал Алексей Сафронов, до этого занимавший пост заместителя.

Симферополь, Глеб Заскоков

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