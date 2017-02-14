Экс-депутат Госдумы РФ: Крым мог бы стать и частью Америки / За подобные заявления могут пожаловать и губернаторское кресло

Публикации за 14.02.17

«Пропавший» на Украине экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков объявился и сразу же начал делать громкие заявления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оказывается, он еще 6 декабря 2016 года стал гражданином незалежной – спустя всего двое суток после официального окончания своих депутатских полномочий в России. При этом еще в конце января в КПРФ сообщили об отсутствии связи с Вороненковым, утверждая, что в партии не знают о его месте нахождения.

Объявив о смене гражданства, Вороненков поспешил удивить бывших соотечественников и другим заявлением. По его мнению, крымчане в 2014 голосу проголосовали бы за присоединение Крыма к США, будь у них такая возможность.

«Крым стал такой лакмусовой бумажкой – он объединил Россию вокруг идеи что-то украсть у своего соседа. И многие граждане Крыма поступили бы таким же образом – у них то же мышление. Пришли бы американцы в Крым и сказали: сейчас здесь будет Америка и пенсии по тысяче долларов, так они бы и за Америку проголосовали», – цитируют Вороненкова украинские СМИ.

Экс-депутат, приняв украинское гражданство, поспешил откреститься и от собственного голоса за принятие в 2014 году закона о процедуре вхождения Крыма и Севастополя в состав России. По его словам, сам он не голосовал, а сделали это за него коллеги по фракции. Причем без всякой доверенности. Сейчас Вороненков считает голосование «грубой ошибкой», которую надо «исправлять», судя по всему, подразумевая необходимость изменения границ России.

Бывший депутат подтвердил и то, что «заложил» экс-президента Украины Виктора Януковича следователям незалежной, обвинив его в убийстве людей.

«Я не предатель, я люблю страну, в которой я родился и состоялся. Я никого не предавал, я не изменял своей присяге. Если Путин считает своим другом ранее дважды судимого Януковича, то мне такие друзья не нужны», – заявил Вороненков.

Как уже сообщал «Новый День», Следком России подозревал Вороненкова в причастности к хищению здания в центре Москвы. Правоохранители намеревались привлечь его в качестве обвиняемого. Однако ни Госдума, ни Генпрокуратура РФ не одобрили снятие с него депутатской неприкосновенности. Провалив выборы в Госдуму седьмого созыва, он предпочел вместе с женой Марией Максаковой переехать в соседнюю страну.

Заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, сославшись на собственные источники, заявил, что Вороненков станет губернатором Одессы.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 14.02.17

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