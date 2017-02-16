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Крым

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Публикации за 16.02.17

Откровения от Вороненкова: сбежавший экс-депутат рассказал, кто принимал решения о присоединении Крыма к России

Откровения от Вороненкова: сбежавший экс-депутат рассказал, кто принимал решения о присоединении Крыма к России

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, скрывшийся на Украине от следствия по фактам мошенничества, продолжает открывать «кремлевские тайны». На этот раз он рассказал украинской прессе о роли помощника Владимира Путина Владислава Суркова в присоединении Крыма к России.

Как уже сообщал «Новый День», экс-депутат Госдумы Денис Вороненков объявлен в федеральный розыск: его обвиняют в участии в незаконной продаже чужого имущества стоимостью в 127 млн рублей. СК РФ дважды предлагал лишить представителя фракции КПРФ депутатской неприкосновенности, но получал отказ.

Вороненков с октября 2016 года находится на Украине, в начале декабря он получил гражданство и начал давать показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.

На днях он заявил, что Крым вошел бы и в состав США, пообещай американцы пенсии по тысяче долларов. Вчера рассказал о том, кто по его данным принимал решение по Крыму: Владислав Сурков, по его словам был «категорически против». Решение, подчеркнул экс-депутат, принимал «один человек», остальные, «включая ближайшее окружение», были против.

Отметим, что сам Вороненков в Госдуме голосовал за вхождение полуострова в состав России, но сейчас утверждает, что за него проголосовали коллеги по фракции, причем, без всякой доверенности.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.02.17

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