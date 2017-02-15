Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков объявлен в федеральный розыск: обличитель крымчан обвиняется в мошенничестве

Публикации за 15.02.17

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков объявлен в федеральный розыск.

Как сообщили РИА «Новый День» в СК РФ, в 2011 году группа лиц, в которую, по версии следствия, входил Денис Вороненков, организовала рейдерский захват здания в центре Москвы, принадлежащего ООО «ТОМА». В дальнейшем были изготовлены и поданы на регистрацию в налоговую службу фиктивные документы, в результате чего единственный учредитель ООО «ТОМА» был выведен из состава участников общества. После этого Вороненков нашел покупателя на принадлежащее обществу здание, расположенное на улице Международной. В результате недвижимость общей площадью 1,5 тысячи кв.м. и рыночной стоимостью 127 млн рублей была продана за 20 млн рублей. Следователи утверждают, что за участие в «операции» Вороненков получил свыше 1,2 млн долларов США.

«Следствием установлено, что именно Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания другим соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя ООО «ТОМА». Также Вороненков организовал «обналичивание» полученных преступным путем денежных средств и распределил их между собой и другими соучастниками. Это подтверждается показаниями других соучастников, потерпевшего и свидетелей, результатами обысков и заключениями экспертов», – заявляют в СК РФ.

Вынесено постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Вороненков скрылся от органов следствия и объявлен в федеральный розыск. Ранее уголовные дела в отношении его 9 подельников были выделены в отдельное производство и направлены для рассмотрения в суд. Приговором суда им назначены различные сроки лишения свободы. Расследование уголовного дела Вороненкова продолжается.

Напомним, экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков пропал в конце января – об этом заявили его товарищи по партии. Однако на днях Вороненков «всплыл» на Украине – оказывается, гражданство этой страны он получил еще 6 декабря – и тут же начал делать громкие заявления, обличая экс-президента Украины Виктора Януковича, Крым и Россию.

Москва, Артем Рокотов

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