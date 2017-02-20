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Крым

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Публикации за 20.02.17

Завершено следствие по факту смертельного ДТП с автобусом под Судаком

Завершено следствие по факту смертельного ДТП с автобусом под Судаком

Следственный комитет Крыма завершил расследование уголовного дела по факту гибели людей в результате крушения пассажирского автобуса возле села Щебетовка.

Напомним, в августе прошлого года водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса в 50-метровый овраг. В результате ДТП 7 человек погибло, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.

Как передает корреспондент РИА , в ходе расследования происшествия следователями была собрана достаточная доказательственная база: проведено более 20 экспертиз, допрошено более 60 человек. В связи с чем уголовное дело в отношении водителя ПАО «Керченское АТП 14313» с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помимо водителя, под следствие попал первый заместитель генерального директора ПАО. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 20.02.17

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