Водителя автобуса, убившего под Судаком семь человек, отправят в колонию на три года / Но расследование все еще продолжается

Публикации за 21.04.17

Водитель рейсового автобуса, устроивший резонансное ДТП под Судаком, отправится в колонию на 2 года 10 месяцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение принял Судакский городской суд после рассмотрения материалов уголовного дела, признав водителя виновным по статье 264 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Кроме того, по решению суда, водитель на три года лишится права работать на должностях, связанных с управлением транспортными средствами. Плюс с него взыщут 700 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного потерпевшим вреда.

Напомним, в августе 2016 года водитель пассажирского автобуса, двигаясь по дороге от Судака до Феодосии, в районе села Щебетовки допустил съезд транспортного средства в 50-метровый овраг. ДТП стало причиной гибели 7 человек, еще 12 пассажиров получили разной тяжести травмы.

Чтобы доказать вину водителя, следователи провели более 20 экспертиз и допросили более 60 человек.

В то же время, расследование по делу ДТП еще не окончено. Следователи продолжают работать в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении администрации предприятия-перевозчика – Керченского АТП №14313, где работал водитель. Одному из заместителей директора предприятия инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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