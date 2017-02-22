Приватизацию жилья в Крыму тормозят сами крымчане: слишком много перепланировок

Публикации за 22.02.17

Крымчане, сделавшие в жилье несогласованные перепланировки, тормозят процесс приватизации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многие жители республики попросту не допускают в квартиры специалистов, которые должны разрабатывать технические планы.

По словам председателя Комитета Госсовета Крыма по земельным и имущественным отношениям Евгении Добрыни, выявленных случаев с несогласованными перепланировками – «огромное количество».

«Граждане должны понимать, что, не допуская к себе, они тормозят процессы не только своей приватизации, но и у соседей. Мы только в начале пути приватизации. Решение сделать бессрочной приватизацию облегчило социальную напряженность. Надеюсь, что в масштабах Крыма все муниципалитеты включатся в работу и доведут ее до конца», – заявила депутат.

По ее информации, с 2014 по 2016 годы в муниципальную собственность всего было передано 135 общежитий и порядка 595 жилых помещений в домах. Их приватизация станет доступна после того как муниципалитеты зарегистрируют права собственности на указанные объекты и придадут им статусы жилого дома.

«Для того, чтобы зарегистрировать право муниципальной собственности – несмотря на то, что мы установили упрощенную процедуру регистрации – необходимо заказать техплан, чтобы вышел кадастровый инженер, нарисовать план-схему строения, и потом руководитель администрации подписывает декларацию. На основании этих двух документов регистрируется право муниципальной собственности», – цитируют «РИА Новости» Добрыню.

Как уже сообщал «Новый День», жители Крыма и Севастополя неоднократно и массово обращались в органы власти с просьбами продлить приватизацию жилья, в связи с тем, что конечным сроком данной процедуры Госдумой было указано 1 марта 2017 года, а фактической реализации на полуострове программа так и не получила. В российский парламент было внесено на рассмотрение несколько законопроектов о продлении приватизации, в том числе предусматривающих исключительные льготы для крымчан и севастопольцев. В конечном итоге Госдума приняла закон о бессрочной приватизации для всех жителей России.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.02.17

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