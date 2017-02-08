NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Недвижимость

■■■■■■■■■

Публикации за 08.02.17

Госдума одобрила бессрочную бесплатную приватизацию

Госдума одобрила бессрочную бесплатную приватизацию

Госдума сегодня приняла на пленарном заседании поправку о бессрочной бесплатной приватизации жилья для всех граждан. Закон принят во втором чтении, третье планируется провести до 1 марта. Продление бесплатной приватизации поддержали все фракции в Госдуме.

Ранее приватизацию планировалось оставить только до 2020 года для ряда категорий граждан – крымчан, сирот и жителей аварийных домов. Согласно новым поправкам, утратившим силу признается положение закона об окончании всеобщей бесплатной приватизации 1 марта 2017 года. Как объяснил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, данное решение было принято после многочисленных обращений граждан, прозвучавших на встречах с депутатами, пишет «Российская газета». Особенно просили оставить бесплатную приватизацию обитатели общежитий, ранее принадлежавших промышленным предприятиям, которые закрылись. Аналогичные просьбы высказывали и жители военных городков. Премьер-министр Дмитрий Медведев также «однозначно высказался за бессрочное продление права на приватизацию», подчеркнул Исаев.

Власти 65-ти субъектов РФ выступают за продление бесплатной приватизации, добавила глава профильного комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. «Я рада за граждан, эти поправки будут способствовать спокойствию и социальной стабильности», – отметила она.

Ранее сроки окончания бесплатной приватизации сдвигались уже шесть раз.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 07.02.17

Владельцы незарегистрированых дач и больших садовых домиков будут платить двойной налог. И не смогут передать по наследству или продать ни дома, ни землю. / Архитекторам предложат посмотреть на новый квартал Екатеринбурга в виртуальной реальности. / В Югорске глава ТСЖ проворовался на 260 тыс. рублей.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter