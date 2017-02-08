Госдума одобрила бессрочную бесплатную приватизацию

Публикации за 08.02.17

Госдума сегодня приняла на пленарном заседании поправку о бессрочной бесплатной приватизации жилья для всех граждан. Закон принят во втором чтении, третье планируется провести до 1 марта. Продление бесплатной приватизации поддержали все фракции в Госдуме.

Ранее приватизацию планировалось оставить только до 2020 года для ряда категорий граждан – крымчан, сирот и жителей аварийных домов. Согласно новым поправкам, утратившим силу признается положение закона об окончании всеобщей бесплатной приватизации 1 марта 2017 года. Как объяснил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, данное решение было принято после многочисленных обращений граждан, прозвучавших на встречах с депутатами, пишет «Российская газета». Особенно просили оставить бесплатную приватизацию обитатели общежитий, ранее принадлежавших промышленным предприятиям, которые закрылись. Аналогичные просьбы высказывали и жители военных городков. Премьер-министр Дмитрий Медведев также «однозначно высказался за бессрочное продление права на приватизацию», подчеркнул Исаев.

Власти 65-ти субъектов РФ выступают за продление бесплатной приватизации, добавила глава профильного комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. «Я рада за граждан, эти поправки будут способствовать спокойствию и социальной стабильности», – отметила она.

Ранее сроки окончания бесплатной приватизации сдвигались уже шесть раз.

Москва, Зоя Березина

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