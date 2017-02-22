Путин утвердил закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья

Публикации за 22.02.17

Президент РФ Владимир Путин сегодня подписал закон о бессрочной приватизации жилья. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, Госдума 10 февраля утвердила в третьем, окончательном чтении поправку о бессрочной бесплатной приватизации жилья для всех граждан. Продление бесплатной приватизации поддержали все фракции в Госдуме.

Как сообщал «Новый День», ранее приватизацию планировалось оставить только до 2020 года для ряда категорий граждан – крымчан, сирот и жителей аварийных домов. Согласно новому закону, утратившим силу признается положение закона об окончании всеобщей бесплатной приватизации 1 марта 2017 года. В Госдуме пояснили, что это решение было принято после многочисленных обращений граждан, прозвучавших на встречах с депутатами. Особенно просили оставить бесплатную приватизацию обитатели общежитий, ранее принадлежавших промышленным предприятиям, которые закрылись. Аналогичные просьбы высказывали и жители военных городков.

Ранее сроки окончания бесплатной приватизации сдвигались уже шесть раз.

Москва, Светлана Петрова

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