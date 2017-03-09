В Крыму расследуют смертельное ДТП с участием сотрудницы ОВД / Крымчане: автомобилистка была пьяна

Публикации за 09.03.17

Полиция проводит процессуальную проверку по факту гибели 19-летней крымчанки, которую сбила в Нижнегорском районе сотрудница органов внутренних дел.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошёл поздно вечером 7 марта.

Сотрудница органов внутренних дел на автомобиле Lifan сбила велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП 19-летняя девушка получила травмы, не совместимые с жизнью.

«В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. Если вина сотрудника ОВД будет доказана, она будет уволена из органов внутренних дел, а ее непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», – сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Тем временем, в социальных сетях ДТП получило широкий резонанс, пользователи утверждают – автомобилистка была в состоянии алкогольного опьянения, и её вина очевидна.

«Девушка была зверски сбита, её протаранили 50 метров так, что ноги валялись на обочине, а тело в другой стороне. Сама Марченко-Волошина (сотрудник ОВД), даже не пыталась остановиться…», – написал крымчанин.

Нижнегорский, Анастасия Зук

Нижнегорский. Другие новости 09.03.17

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