Следком: полицейская, сбившая в Крыму велосипедистку, была пьяна

В Крыму Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием нетрезвой сотрудницы полиции.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по данным следствия, сотрудница ОВД, сбившая насмерть на автомобиле Lifan 19-летнюю велосипедистку, находилась под действием алкоголя.
Дело открыто по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщила пресс-служба Следственного комитета Крыма.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщал «Новый День», инцидент произошёл поздно вечером 7 марта в пгт Нижнегорский. Велосипедистка скончалась от полученных травм на месте. По словам очевидцев трагедии, крымчанка была сбита зверски: её протаранили 50 метров так, что ноги валялись на обочине, а тело в другой стороне.
Напомним, в МВД Крыма пообещали, что в случае, если вина сотрудницы ОВД будет доказана, она будет уволена из органов внутренних дел, а ее непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.
Нижнегорский, Анастасия Зук
Нижнегорский. Другие новости 09.03.17
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