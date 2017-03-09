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Крым

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Публикации за 09.03.17

Следком: полицейская, сбившая в Крыму велосипедистку, была пьяна

Следком: полицейская, сбившая в Крыму велосипедистку, была пьяна

В Крыму Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием нетрезвой сотрудницы полиции.

Как передаёт корреспондент РИА , по данным следствия, сотрудница ОВД, сбившая насмерть на автомобиле Lifan 19-летнюю велосипедистку, находилась под действием алкоголя.

Дело открыто по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщила пресс-служба Следственного комитета Крыма.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал , инцидент произошёл поздно вечером 7 марта в пгт Нижнегорский. на месте. По словам очевидцев трагедии, крымчанка была сбита зверски: её протаранили 50 метров так, что ноги валялись на обочине, а тело в другой стороне.

Напомним, в МВД Крыма пообещали, что в случае, если вина сотрудницы ОВД будет доказана, она будет уволена из органов внутренних дел, а ее непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Нижнегорский, Анастасия Зук

Нижнегорский. Другие новости 09.03.17

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