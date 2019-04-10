Вынесен приговор экс-полицейской, разорвавшей на части велосипедистку

Нижнегорский районный суд вынес приговор в отношении бывшей сотрудницы районного отдела полиции Виктории Марченко. Женщину признали виновной в смерти 18-летней велосипедистки.

Как сообщал «Новый День», вечером 7 марта 2017 года нетрезвая дама села за руль и на одной из улиц села Плодового сбила велосипедистку, двигавшуюся в попутном направлении. Скорость автомобиля Lifan была настолько высока, что у девушки не было шанса выжить после удара: ее буквально разорвало на части.

«Девушка была зверски сбита, её протаранили 50 метров так, что ноги валялись на обочине, а тело в другой стороне. Сама Марченко-Волошина (сотрудник ОВД), даже не пыталась остановиться…», – рассказывали очевидцы. Суд приговорил бывшую полицейскую к 4 годам колонии-поселения и лишил права управлять транспортным средством в течение 2 лет после отбытия наказания.

Нижнегорский, Лиана Макоба

Нижнегорский. Другие новости 10.04.19

Севастополь начал подсчитывать ущерб, нанесенный Украиной. / Глава Госдепа указал на различия в ситуациях с Голанами и Крымом. / В Крыму исчезло озеро. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»