В Крыму будут судить экс-полицейскую, разорвавшую юную велосипедистку

Дело бывшей сотрудницы крымской полиции, которая в состоянии алкогольного опьянения сбила 19-летнюю велосипедистку, уйдет в суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным следствия, вечером 7 марта прошлого года обвиняемая приняла «на грудь» и села за руль. В результате на одной из улиц села Плодового Нижнегорского района нетрезвая женщина сбила насмерть велосипедистку, двигавшуюся в попутном направлении.

В ходе расследования уголовного дела следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе крымского Следственного комитета.

Как сообщал «Новый День», по словам очевидцев трагедии, удар был очень сильный, но автоледи не остановилась, а протащила автомобилем тело еще метров 50. В итоги девушку буквально разорвало: ноги лежали на обочине, а остальное тело – на другой стороне дороги.

Нижнегорский район, Анастасия Зук

Нижнегорский район. Другие новости 12.02.18

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