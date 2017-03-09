В Севастополе утвердили границы гражданского сектора аэропорта Бельбек.

Публикации за 09.03.17

Власти Севастополя утвердили проект, согласно которому определяются границы между военным и гражданским сектором аэродрома.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», под нужды гражданской авиации выделили 552 гектара: 478 гектаров – для транспорта и 74 гектара – для гражданских целей.

В настоящее время ведётся подготовка документации, которая уже находится на завершающем этапе. Следующим пунктом станет проведение экспертизы, после чего станет возможным финансирование за счет федеральных средств.

Планируется, что до 2020 года аэропорт будет введён в эксплуатацию и полноценно сможет обслуживать гражданские рейсы.

Как сообщал «Новый День», из-за неудовлетворительно подготовленного бизнес-плана Севастополь не получит в пользование гражданский аэропорт: «Бельбек» станет филиалом столичного аэропорта «Симферополь», а реализацией проекта займутся крымские власти.

Напомним, власти Севастополя долгое время не могли найти инвестора, а крымские чиновники говорили о нецелесообразности проекта, считая необходимым развивать аэрокомплекс в Симферополе. При этом, когда инвестор все же был найден, оказалось вкладчик – микрокомпания с офисом в «коммунальной» квартире.

Ранее, в интервью агентству «Новый День», Дмитрий Овсянников рассказал, что проект севастопольского «Бельбека» был отправлен на рассмотрение Козаку, и предупредил о возможных протестах, если городу в этом откажут.

«Эту модель мы представили инвестору. Он выразил желание ее развивать, и 1 ноября мы направили соответствующую информацию в адрес заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Николаевича Козака, как и было поручено.

Максимум того, что мы могли сделать для обоснования проекта развития гражданского сектора аэропорта «Бельбек», мы сделали. Аргументы следующие: во-первых, это резервный аэропорт; во-вторых, это аэропорт, который имеет в рамках ФЦП средства на финансирование. Если будет принято решение, что Севастополю не нужен свой аэропорт, то с этим нам придется жить и работать. Хотя оно вызовет протест со стороны населения города», – прогнозировал Дмитрий Овсянников.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 09.03.17

Фашистский «подарочек» с того света встанет правительству Севастополя в 800 тысяч. Говорят, на «коррупционность» уже проверили. / В Массандре мусорящих землевладельцев лишат «самого святого». / Крымским автовладельцам дали три месяца на деукраинизацию. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»