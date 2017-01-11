Эксперт: Севастопольские чиновники лишили город аэропорта «Бельбек»

Публикации за 11.01.17

Из-за безграмотно подготовленного бизнес-плана Севастополь не получит гражданский аэропорт: «Бельбек» станет филиалом столичного аэропорта «Симферополь».

Как передает корреспондент агентства «Новый День», севастопольские чиновники на деле не смогли подтвердить громкие заявления о бизнес-плане и мастер-плане модели развития гражданского сектора аэропорта. По мнению директора АНО по управлению ФЦП Крыма и Севастополя Андрея Никитченко, за год правительство Севастополя так и не сформулировало внятной стратегии развития аэропорта.

«Они не смогли защитить свою стратегию перед правительством России, а самое главное, что не смогли привлечь частный капитал для соинвестирования. Вопрос был в том, чтобы грамотно подготовить бизнес-план, но этого так и не произошло», – заявил Никитченко.

Иными словами, аэропорт в Севастополе будет, но реализацией проекта займутся крымские власти, а «Бельбек» станет частью аэропорта «Симферополь».

Никитченко отметил, что севастопольским властям необходимо «скооперироваться» с руководством аэропорта «Симферополь» и выработать стратегию, которая будет иметь право на жизнь. В первую очередь, стороны должны определиться с функцией филиала: будет ли это аэропорт для бизнес-авиации, или воздушная гавань будет принимать только чартерные рейсы.

Напомним, власти Севастополя долгое время не могли найти инвестора, а когда он все же был найден, оказалось, это микрокомпания с офисом в «коммунальной» квартире.

В интервью агентству «Новый День» ВРИО губернатора Дмитрий Овсянников рассказал, что проект севастопольского «Бельбека» был отправлен на рассмотрение Козаку, и предупредил о возможных протестах, если городу в этом откажут.

«Эту модель мы представили инвестору. Он выразил желание ее развивать, и 1 ноября мы направили соответствующую информацию в адрес заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Николаевича Козака, как и было поручено. Максимум того, что мы могли сделать для обоснования проекта развития гражданского сектора аэропорта «Бельбек», мы сделали. Аргументы следующие: во-первых, это резервный аэропорт; во-вторых, это аэропорт, который имеет в рамках ФЦП средства на финансирование. Если будет принято решение, что Севастополю не нужен свой аэропорт, то с этим нам придется жить и работать. Хотя оно вызовет протест со стороны населения города».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 11.01.17

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