Гражданский Бельбек исключат из ФЦП

Публикации за 13.04.17

Реконструкция аэропорта Бельбек в Севастополе может быть исключена из ФЦП «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». Запланированные на это 1,7 млрд рублей в таком случае будут перераспределены на иные социальные нужды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», серьезные разногласия Москвы и севастопольских властей по поводу Бельбека проявились 7 апреля, на последнем совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. По данным источников «Коммерсанта», и. о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников устроил «полемику» с вице-премьером по поводу требования правительства РФ предоставить к 30 апреля соглашение с инвестором реконструкции Бельбека. Дискуссия была в настолько «повышенных тонах», говорят источники, что в итоге Козак пригрозил Овсянникову вообще выбросить пункт о реконструкции Бельбека из крымской ФЦП.

По словам представителя Дмитрия Козака – Ильи Джуса – «оформленного решения» по исключению Бельбека из ФЦП пока нет, но вопрос обсуждается. В пресс-службе правительства Севастополя от комментариев отказались.

Как ранее сообщал «Новый День», гражданский терминал аэропорта Бельбек является одним из основных проектов севастопольских властей. Даже многочисленные комментарии экспертов о нецелесообразности терминала не останавливают севастопольских чиновников, которые уже утвердили проект о выделении 552 га под нужды гражданской авиации. Сейчас завершается подготовка документации, затем намечена экспертиза. Овсянников ранее в интервью агентству «Новый День» даже заявлял о возможных «протестах» горожан, если Севастополю откажут в гражданском аэропорте. Врио губернатора надеется получить под проект федеральные деньги и пустить терминал в строй в течение ближайших 3 лет.

Между тем 2 апреля спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прямо заявил, что открывать в Севастополе гражданский аэропорт не имеет никакого смысла. Два конкурирующих аэропорта (Симферополь и Бельбек), расположенных на расстоянии менее 10 км друг от друга, – нонсенс, подчеркнул Иванов. Он добавил, что возможности Бельбека по сравнению с Симферополем серьезно ограничены. Бельбек интересен только тем, кто приезжает в Севастополь и в западные поселки ЮБК (от Фороса до Мисхора). А Симферополь является воздушными воротами всего Крыма. «Даже Ялта ближе к Симферополю», – указал Иванов. Он считает, что Бельбек должен стать аэропортом двойного назначения с приоритетом военных нужд.

В середине февраля замминистра экономического развития Сергей Назаров сообщил Козаку, что в программа реконструкции Бельбека не может быть включена в соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2017 году. Власти Севастополя не предоставили необходимые обоснования, указал он. Тогда же Козак попросил Овсянникова за пять дней «обеспечить безусловное выполнение условий предоставления субсидий». Но это так и не было сделано.

Вот уже три года севастопольские власти пытаются «продвинуть» программу развития гражданского сектора Бельбека, однако проект постоянно буксует. Изначально за счет ФЦП предполагалось строительство перрона, топливно-заправочного комплекса и закупка аэронавигационного оборудования. Реконструкцию взлетно-посадочной полосы и возведение аэровокзального комплекса хотели провести за счет частного инвестора, но этот вариант «отпал», поскольку основной инвестор оказался строителем аэропорта Симферополь. В итоге по решению правительства РФ с марта прошлого года гражданский сектор Бельбека развивается в качестве филиала симферопольского аэропорта.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 13.04.17

В России хотят без суда арестовывать счета подозреваемых в коррупции и их близких. И ужесточить подход к конфискации имущества. / Спрос на внутренний туризм в России снижается в пользу зарубежного. Демпинг Турции уронил цены на других направлениях. / В Феодосии за дом Айвазовского судятся военные, чиновники и коммерсанты. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»