Сергей Иванов: Большой гражданский аэропорт в Севастополе не имеет смысла

Публикации за 03.04.17

Открывать в Севастополе гражданский аэропорт не имеет никакого смысла. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению Иванова, два конкурирующих аэропорта, расположенных на расстоянии менее 10 км друг от друга, – нонсенс. Тем более что возможности «Бельбека» по сравнению с «Симферополем» существенно ограничены: если первый интересен только тем, кто приезжает в Севастополь и в западные поселки ЮБК (от Фороса до Мисхора), то второй является воздушными воротами всего Крыма. «Даже Ялта ближе к Симферополю», – отметил Иванов.

По его мнению, «Бельбек» должен стать аэропортом двойного назначения с приоритетом военных.

Напомним, гражданский терминал аэропорта «Бельбек» является одним из основных проектов правительства Севастополя. Несмотря на неоднократные заявления специалистов о нецелесообразности терминала, севастопольские чиновники уже утвердили проект, согласно которому под нужды гражданской авиации выделили 552 гектара. В настоящее время завершается подготовка документации. Следующим пунктом станет проведение экспертизы. В интервью агентству «Новый День» Дмитрий Овсянников предупредил о возможных протестах, если городу откажут в гражданском аэропорте. Врио губернатора надеется получить под проект федеральные деньги и пустить терминал в строй в течение ближайших 3 лет.

Между тем, в правительстве РФ считают нецелесообразным строить в Севастополе большой гражданский терминал и рассматривают вариант организации в «Бельбеке» филиала аэропорта «Симферополь». По словам Иванова, нужно сделать два аэропорта одним целым, а куда посадить самолет, будет решать единая управляющая компания в зависимости от договоренностей с перевозчиками, загруженности площадок, погодных и прочих условий.

Севастополь, Илья Пелехов

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