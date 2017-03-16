«Санкции в отношении России контрпродуктивны»: правнук Александра II заявил о лицемерии Запада и сакральности Крыма

Публикации за 16.03.17

России после украинского путча 2014 года пришлось пойти на «решительные действия» в Крыму, «чтобы предотвратить еще большее количество жертв». Об этом заявил правнук императора Александра II Георгий Александрович Юрьевский (в немецком варианте – Ханс-Георг).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению Юрьевского, присоединение Крыма было осуществлено «быстро и элегантно».

Что же касается осуждения России со стороны Вашингтона, потомок российских царей оценивает его как откровенное лицемерие: «Америка… может делать в мире все, что захочет, – подчеркнул он. – И ей совершенно не важно, что скажут по этому поводу. Поэтому, когда США говорят о нарушении международных прав, это лицемерие. Их собственные прегрешения настолько огромны, что по сравнению с ними обсуждать Крым смешно». Юрьевский отметил, что на Западе просто не могут понять сакрального отношения россиян к Крыму. «Для многих в России Крым – это святыня. Он очень, очень важен для многих. Это имеет эмоциональные, религиозные и стратегические причины». Юрьевский напомнил: «В Крыму размещен Черноморский флот, и еще мой прадед воевал там в Крымскую войну. Эту землю защищали кровью. И на Западе об этом охотно забывают». Антироссийские санкции, введенные Западом после возвращения Крыма, Юрьевский оценивает резко отрицательно, подчеркивая, что они не решают никаких вопросов и только наносят серьезный экономический ущерб всем сторонам, причем, в первую очередь – простым гражданам. «Санкции сами по себе – бред, – цитирует правнука Александра II Иносми. – Кто знает Россию, тому понятно, что здесь санкции оказываются контрпродуктивными». Он развил свою мысль, пояснив, что санкции бьют «уж точно не по миллиардерам, у которых компании разбросаны по всему свету, они бьют по мелким и средним компаниям, которых нет в санкционном списке».

По его мнению, смену власти в Киеве можно было произвести «политически корректно – в том числе путем новых выборов». «Но вместо этого западные страны поддержали путчистов», – заключил потомок российских императоров.

Георгий Юрьевский родился в 1961 году в Швейцарии. Единственный правнук Александра II и княжны Екатерины Долгоруковой, родившей императору троих детей. После смерти императрицы Александр решил сочетаться с любимой законным браком, а затем отречься от престола в пользу старшего сына, одновременно даруя стране Конституцию. Планам Александра не суждено было осуществиться: народовольцы 1 марта 1881 года убили императора-освободителя и прервали ход реформ. После его смерти княгине Юрьевской с детьми пришлось эмигрировать из страны. Отец Георгия Юрьевского переехал в Швейцарию в 1957 году, где в 1961-м и родился Георгий. Напомним, сегодня в России отмечается третья годовщина возвращения Крыма.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 16.03.17

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