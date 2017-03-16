Турецкие радости: эксперты прогнозируют заметный спад турпотока в Крым

Публикации за 16.03.17

Грядущий отпускной сезон в Крыму эксперты туристической отрасли оценивают без оптимизма. Уже сейчас доля бронирований летнего отдыха на отечественных курортах сократилась почти вдвое. Зато спрос на Турцию вырос в три раза ( по сравнению с 2015 годом), следом идут Греция и Кипр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основная причина, по которой российский турист выбирает Турцию вместо родного Крыма, – несопоставимый уровень сервиса. Грубо говоря, на турецком курорте за те же деньги отдыхающий получает «пять звезд», а на крымском – хорошо, если хотя бы «одну звезду», причем зачастую в неповторимом «совковом» стиле.

PR-директор Tez Tour Лариса Аханова в комментарии БФМ.ру отметила, что сейчас активно бронируются туры в Турцию на майские праздники и на август. Большинство россиян выбирают семь-десять дней в отелях четырех-пяти звезд системы «все включено». «Уже в начале января российские туристы прекрасно понимали, что они хотят этим летом поехать совершенно точно в Турцию», – сказала Аханова.

Она привела цифры: до конца марта можно успеть купить туристические пакеты со скидкой 35% – 40%, таким образом, в отелях четырех-пяти звезд по системе «все включено» средний чек с учетом сегодняшнего курса валюты и цен составляет приблизительно 30 тысяч на человека. «Пять звезд на российском побережье – сейчас это порядка 90 тысяч на двоих, июль-август начинается со 120 тысяч. И без еды», – подчеркнула эксперт. Она добавила, что сервис в России «до сих пор крайне ненавязчив, а цены на питание в сезон взлетают до небес».

Гендиректор Space Travel Артур Мурадян, в свою очередь, предлагает не впадать в пессимизм относительно отдыха на российских курортах. По его словам, «в плюс» Крыму сейчас играет то, что «очень большое количество средств было вложено в авиационную составляющую», и это снижает конечную цену тура. Но, добавил он, постоянна проблема – несоответствие звездности отеля. «Скажу так: четыре звезды в Тамани, четыре звезды в Турции и четыре звезды в Сочи – это совершенно три разных отеля», – пояснил он.

Без оптимизма смотрят на грядущий туристический сезон и крымские эксперты. Известный блогер Александр Горный указал на дороговизну, в том числе питания: «Жилье можно найти и за 500 рублей в сутки. Однако уже сейчас обед в кафе здесь стоит 300-400 рублей. C компотом. С алкоголем это будет дороже». Он отметил, что за три года крымской весны цены на алкоголь выросли в три раза. «Бутылка хорошего вина стоит около 500-600 рублей (действительно хорошего вина), если на розлив – порядка 250-300 рублей. Нормального винного пойла. Да, в любом общепите стопроцентная накрутка идет. Цены, конечно, кусаются», – констатировал эксперт.

Кроме того, добавил Горный, в Крыму до сих пор и не решены «серьезнейшие вопросы», напрямую связанные с комфортом отдыхающих. Например, канализацию в Коктебеле: «Её как не было, так и нет». Отдельно блогер отметил проблему с состоянием дорог, которые «оставляют желать лучшего».

По официальным данным, в прошлом году в Крыму отдохнуло 5-6 млн человек. Но эксперты считают, что цифры были завышены вдвое. В этом году ожидают спад турпотока на 15% – 30%.

Как сообщал «Новый День», ранее эксперты отмечали, что дальнейшее развитие туристической отрасли Крыма зависит прежде всего от решения транспортной проблемы. Это ввод в эксплуатацию Керченского моста, автомобильное движение по которому должно открыться в 2018 году, а железнодорожное – в 2019 году. Также необходимо привести в порядок инфраструктуру курортов полуострова, повысить качество туристических услуг, инвестировать в модернизацию и строительство новых объектов как гостиничных, так и санаторно-курортных комплексов.

Напомним, в конце января крымское Министерство туризма обнародовало прогноз цен на отдых и лечение в санаториях Южного берега Крыма в августе. В среднем отдых обойдется 3,5 тыс. рублей на одного человека в сутки. Тогда же министерство призвало отели воздерживаться от «необоснованного завышения цен», указав на мировую практику индексации цен в гостиничном бизнесе. «Логика повышения цены должна быть обоснованной и понятной для гостя полуострова, иначе неизбежен спад интереса к предложениям отдыха и лечения в Крыму», – заявили в министерстве.

Однако еще зимой крымские отели сегмента «три звезды» выставили цены на предстоящий курортный сезон на 30% выше прошлогодних. Больше всего расценки взлетели на Западном побережье Крыма – до 57% в плюс к ценам 2016 года.

Симферополь, Зоя Березина

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