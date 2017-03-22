Уникальная находка в районе Крымского моста: археологи откопали голову античной статуи (ФОТО)

Публикации за 22.03.17

В районе строительства Крымского моста в Керченской бухте у мыса Ак-Бурун обнаружена голова античной статуи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», голова мужская, с кудрявыми волосами, бородой, правильными чертами лица и огромными глазами. По мнению археологов, находка, обнаруженная в ходе подводных раскопок древней керамики, претендует на статус уникальной. Терракотовая голова уже стала экспонатом выставки «Крымский мост. Фантастическая реальность».

Начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский пояснил, что эта находка «уникальна для Северного Причерноморья». «Найти ее аналоги пока не удалось. Для уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки мы привлечем ведущих специалистов по древнегреческому искусству и проведем лабораторные исследования состава глины. На данный момент мы полагаем, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры», – цитирует ученого инфоцентр «Крымский мост».

Массовое производство терракотовых изделий методом оттиска в матрице широко распространилось уже VI веке до нашей эры. Но обычно так изготавливали статуэтки высотой не более 40 см с толщиной стенки до одного сантиметра, что позволяло провести качественный обжиг таких изделий. Найденный археологами фрагмент терракоты принадлежит гораздо более массивному изделию.

Систематическое археологическое изучение «керамического поля» у мыса Ак-Бурун началось еще на этапе проектирования Крымского моста. За два года работы на поверхность поднято более 60 тысяч находок, в основном крупные фрагменты керамических сосудов, изготовленных в Средиземноморье и Малой Азии в V веке до нашей эры – III веке нашей эры.

На керамическом скоплении под руководством археологов работают две водолазные станции. Раскопки донных отложений проводятся вручную. Когда археологи завершают работу на очередном участке, он передается строителям.

Подводный отряд Института археологии РАН планирует завершить спасательную операцию у мыса Ак-Бурун к лету. Все находки проходят камеральную обработку и изучение, после чего передаются в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Керченская бухта (в Керченском проливе) вблизи мыса Ак-Бурун более 2 тысяч лет была основной перевалочной базой на торговом пути из Средиземноморья в Азовское море. При морской перевозке часть керамической тары нередко разбивалась, и при разгрузке в порту поврежденные амфоры и посуду часто выбрасывали в море. Так у древних причалов постепенно образовались целые залежи из керамики разного времени. В 1970-х годах в Керченской бухте были проведены обширные дноуглубительные работы, чтобы к причалам современного порта смогли подходить суда с большой осадкой. Значительные объемы донных отложений, содержащих керамику, были перемещены на мелководье у мыса Ак-Бурун. Так образовалось керамическое скопление, полномасштабное изучение которого началось в рамках проекта Крымского моста.

Керчь, Зоя Березина

Керчь. Другие новости 22.03.17

Зубков: Не нужен мне Крымский мост, верните Украину! (ВИДЕО). / Дело о сепаратизме Умерова направили в суд. / Севастопольский институт морских исследований наказали за нерасторопность – дважды. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»