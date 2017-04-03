В Керчи нашли древнее городище эпохи бронзового века (ФОТО)

Публикации за 03.04.17

В Керчи при подготовке к строительству автоподходов трассы «Таврида» раскопали остатки городища эпохи бронзы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», остатки древнего города были найдены в районе остановки «Госпиталь». Сейчас там работают археологи Российской Академии Наук. Найденные предметы относятся к IV веку до нашей эры.

Фото Ларисы Щербулы

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 03.04.17

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