Морские сокровища Крыма защитят законом

Публикации за 28.03.17

В Совете Федерации России собираются внести поправки в законодательство, призванные защитить подводное культурное наследие Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в федеральном законе появится термин «подводное культурное наследие», а также будут определены ответственные органы исполнительной власти. В настоящий момент археологи руководствуются законом об объектах культурного наследия народов России, о внутренних морских водах, а также Водным кодексом РФ. Между тем, сами подводные объекты фактически остаются без охраны.

В Совфеде отмечают: коллизия, связанная с действующими законами, отрицательно сказывается на сохранности морских сокровищ Крыма. Особо остро стал вопрос с началом строительства Керченского моста. В районе стройки археологи находят интересные объекты, , но из-за недоработок в законодательстве, обнаруженные находки не получают статус объектов культурного наследия. По сути, они зависают в статусе «невыявленных», пишут «Известия». Не защищены древние артефакты и от черных археологов, так как действующие законы не позволяет зафиксировать состав преступления, совершенного под водой.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 28.03.17

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