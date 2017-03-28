NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 28.03.17

Морские сокровища Крыма защитят законом

Морские сокровища Крыма защитят законом

В Совете Федерации России собираются внести поправки в законодательство, призванные защитить подводное культурное наследие Крыма.

Как передает корреспондент РИА , в федеральном законе появится термин «подводное культурное наследие», а также будут определены ответственные органы исполнительной власти. В настоящий момент археологи руководствуются законом об объектах культурного наследия народов России, о внутренних морских водах, а также Водным кодексом РФ. Между тем, сами подводные объекты фактически остаются без охраны.

В Совфеде отмечают: коллизия, связанная с действующими законами, отрицательно сказывается на сохранности морских сокровищ Крыма. Особо остро стал вопрос с началом строительства Керченского моста. В районе стройки археологи находят интересные объекты, , но из-за недоработок в законодательстве, обнаруженные находки не получают статус объектов культурного наследия. По сути, они зависают в статусе «невыявленных», пишут «Известия». Не защищены древние артефакты и от черных археологов, так как действующие законы не позволяет зафиксировать состав преступления, совершенного под водой.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 28.03.17

28 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / «Беги или умри»? В Симферополе ищут очевидцев ДТП с участием ребенка, бросившегося под автомобиль (ВИДЕО). / Госпредприятия Севастополя копят многомиллионные долги перед своими работниками.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter